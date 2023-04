Quel copione immutabile danneggia tutti

Gilberto

Dondi

In redazione sono arrivate telefonate di inermi cittadini della Bolognina che, furibondi e sgomenti, avevano appena assistito a scene inqualificabili. Un signore stava rincasando in auto con i figli piccoli quando, dopo gli inevitabili disagi per il traffico impazzito, si è trovato davanti a una persona che tirava cocaina dopo aver steso alcune strisce sul cofano di un’auto parcheggiata.

Altri residenti hanno riferito che nelle strade interne di via Ferrarese i partecipanti al rave espletavano i loro bisogni fisiologici ovunque, tanto da costringere i proprietari delle case a chiudere le finestre per non sentire il cattivo odore.

Il corteo è poi arrivato al Parco Nord, dove la ’festa’ è andata avanti fino a notte ovviamente

a tutto volume.

Insomma, una giornata di passione che i bolognesi si sarebbero risparmiati volentieri. Non proprio un bel segnale di ciò che potrebbe accadere il 25 aprile al Pratello.

Sia ben chiaro, nessuno mette in discussione il diritto di manifestare né tanto meno la possibilità di organizzare festose manifestazioni

per rivendicare i diritti.

Il problema qui è un altro.

Il problema qui è che spesso si confonde il diritto di esprimere le proprie idee e scendere in piazza per rivendicarle pubblicamente con la pretesa

di poter impunemente arrecare danni alla città. Edifici, negozi, case, tutto viene scambiato per qualcosa che si può imbrattare o su cui, al bisogno, si può fare il proprio comodo. Qui non siamo più al mancato rispetto della legge, ma siamo al mancato rispetto di qualcosa

di ancora più basilare, la buona educazione.

Il tema che si pone, a questo punto, è se sia giusto o meno,

in certi casi, prendere provvedimenti drastici a fronte di comportamenti di questo tipo. Una domanda che, alla prossima Street rave parade, forse le autorità preposte dovranno porsi: è giusto autorizzare una manifestazione che ha così poco rispetto della città che la ospita?