"Quel palo della luce può ostruire lo Zena"

La storia infinita, come la additano alcuni cittadini, quella che gira attorno a un palo Enel a Pizzocalvo di San Lazzaro. Questo quanto segnalato da un gruppo di residenti: "In località Pizzocalvo, lungo la strada comunale via Fondè, c’è dal dopoguerra un vecchio ponte sullo Zena, a tre arcate, una delle quali da decenni è completamente ostruita da terra, ghiaia e detriti vari. L‘alluvione del maggio 2023, alla quale ne sono seguite altre due a settembre ed ottobre 2024, a seguito delle segnalazioni dei cittadini e del Comitato degli alluvionati della Val di Zena, ha reso consapevoli anche le autorità che l’arcata ostruita costituisce un grave impedimento al normale deflusso delle acque, e pertanto deve essere liberata per allargare l’alveo del torrente. Ma, sorpresa, proprio nel mezzo dell’arcata ostruita Enel anni fa aveva piantato un palo della luce. Il Comune di San Lazzaro ha impiegato un po’ di tempo ad acquisire la consapevolezza che il palo deve essere spostato, per poter consentire alle ruspe di avviare i lavori per liberare l’arcata del ponte".

I cittadini, allora, aggiungono: "Quello che segue è l’incredibile iter burocratico tuttora in corso per portare a compimento l’immane opera di rimozione e spostamento, anche solo di qualche metrol. Dopo 18 mesi dalla prima alluvione, il Comune presenta richiesta a E-Distribuzione di spostamento dell’impianto, a ottobre 2024 viene effettuato sopralluogo con E-distribuzione per la definizione delle attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori e a novembre arriva l’avvenuta ricezione del preventivo di spesa, 4.354,48 euro, per lo spostamento del palo sull’alveo. A dicembre viene data esecutività alla determina di impegno di spesa per i lavori spostamento del palo a E-Distribuzione e a gennaio viene inviata la richiesta di autorizzazione idraulica alla Regione per lavori in alveo, autorizzazione che arriva a febbraio al pari del nullaosta, come necessario, dell’ente Parco. La presenza di queste autorizzazioni viene inviata a E-Distribuzione a fine febbraio e per velocizzare l’iter il Comune comunica di essere disponibile a farsi carico della spesa per la rimozione del palo. A inizio marzo appare il caricamento sul portale E-Distribuzione delle autorizzazioni. Al 17 marzo viene chiamato il numero verde e ci viene detto che finalmente la pratica è passata ai tecnici che hanno 50 giorni per fare il lavoro. Sarà vero?".

E-Distribuzione replica: "Confermiamo che entro i cinquanta giorni comunicati il lavoro sarà concluso".

Zoe Pederzini