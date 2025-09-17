"Quel passaggio a livello non deve essere rimosso"

Continua, senza sosta, la battaglia del comitato Viabilità e Territorio, a Castenaso e Villanova, per evitare la chiusura del passaggio a livello. Una vera e propria ‘crociata’ quello del gruppo di imprenditori che hanno deciso, ora, di scrivere anche a Fer. Il comitato Viabilità e Territorio è, da subito, contro la realizzazione del lotto 2bis Lungosavena perché questo progetto prevede la chiusura del passaggio a livello di via Pederzana.

Stando al comitato questo provocherà un’ulteriore congestione del traffico a Villanova e nella zona industriale di Cà dell’Orbo con conseguente aumento dei tempi di attraversamento del nostro territorio. A rendere note le ultime novità il comitato stesso che specifica: "Abbiamo inviato una richiesta formale di incontro all’amministratore unico di Ferrovie Emilia-Romagna (FER), l’ingegnere Gianluca Benamati, per aprire finalmente un dialogo diretto sul progetto del lotto 2 bis della Lungosavena". "Se riuscissimo a parlare con FER – prosegue il comitato – si potrebbero chiarire molte cose. La più importante, per noi, è capire se qualcuno di chi ha redatto il progetto sia mai venuto a vedere la situazione qui sul posto, dove ogni giorno viviamo le criticità della viabilità". Il comitato sottolinea che finora i tentativi di confronto diretto con il sindaco di Castenaso, Carlo Gubellini, non hanno avuto esito, mentre, con le ultime delibere, la titolarità delle decisioni è stata trasferita a FER in qualità di soggetto attuatore.

"È quindi indispensabile poterci confrontare con chi oggi ha la responsabilità diretta delle scelte, per portare il punto di vista dei cittadini e proporre soluzioni concrete e condivise" specificano i portavoce del comitato che, poi, concludono: "Questa del comitato è una richiesta di ascolto, un incontro con FER per far emergere, accanto agli aspetti tecnici, anche la conoscenza quotidiana di chi vive il territorio e ne subisce i disagi, con l’obiettivo di arrivare a un piano che risponda davvero alle esigenze di mobilità, sicurezza e qualità della vita a Villanova di Castenaso".

Zoe Pederzini