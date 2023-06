"Quel permesso era destinato a finire"

Sui dehors Covid Palazzo d’Accursio ha le idee chiare. Quella che permise ai locali di sistemare tavolini all’aperto anche senza un apposito permesso pregresso, era infatti una concessione straordinaria per permettere agli esercizi ricettivi di affrontare la pandemia, con tutte le sue restrizioni e necessarie misure di prevenzione anti-contagio. Ma proprio in quanto tale, si trattava soltanto di una soluzione temporanea, destinata a durare per un lasso di tempo ben determinato. Introducendo anche delle deroghe alle disposizioni comunali, chiarisce ora il Comune. Il quale per questi motivi intende annullare la concessione per tutti quei dehors sorti sopra a parcheggi e sotto i portici del centro a partire dal prossimo primo di luglio, mentre per tutti gli altri il permesso perdurerà fino a fine anno come stabilito dall’ultima proroga sul tema.