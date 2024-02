Quel ’taglio’ di Bernardini

Fra gli scrigni aperti per la festa dell’arte c’è Palazzo Bevilacqua Ariosti, che fino a domenica ospiterà l’installazione luminosa The light cut – presenze effimere dell’artista Carlo Bernardini, a cura di Eli Sassoli de’ Bianchi e di Olivia Spatola. Bernardini si distingue nell’arte contemporanea per la capacità di utilizzare la fibra ottica come medium per ridefinire lo spazio urbano tramite geometrie immersive. La sua opera trascende la rappresentazione visiva a favore della creazione di volumi geometrici generati dalla luce stessa. Questa caratteristica rende le sue installazioni uniche nel panorama artistico contemporaneo, invitando il pubblico a riflettere sul proprio rapporto con lo spazio e il tempo.