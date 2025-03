Quella carica innovatrice da tramandare

Servidori*

Il sistema universitario, sottolineava Biagi, rappresenta nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione un segmento strategico di una complessa e articolata rete di relazioni giuridico-istituzionali che, sotto l’insegna dell’occupabilità, si è posta l’obiettivo di un moderno e sistematico raccordo tra amministrazioni periferiche dello Stato, organizzazioni dei lavoratori e sistema produttivo locale e internazionale. Oggi, con un processo di velocizzazione dei sistemi di ricerca e innovazione globali, le nostre Università sono concretamente lo snodo di attuazione delle sinergie per il miglioramento del sistema produttivo e per assicurare ai giovani percorsi in grado di fronteggiare le opportunità e i cambiamenti repentini. Da giurista straordinariamente serio e generoso al servizio delle istituzioni, Marco Biagi aveva attenzione all’effettività del diritto, a calare le norme nella realtà: chiunque di noi che ha oggi l’opportunità di continuare a tracciare il cammino delle sue idee, è chiamato a onorarle nei fatti, per spostare in avanti gli equilibri sociali ed economici e per sostenere con forza la partecipazione di lavoratrici e lavoratori, promuovendo la crescita professionale con quella profonda carica innovatrice che Marco ci ha lasciato in eredità.

*Docente di Politiche

del lavoro