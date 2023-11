Quella misteriosa sindrome di Ræbenson

Si chiama sindrome di Ræbenson. Una misteriosa malattia condurrebbe a una sorta di immortalità, impedendo a chi ne viene colpito di morire di morte naturale, ma sviluppando nel malcapitato dei sintomi incompatibili con l’esistenza del resto

degli uomini. Eccola la trama che si fa subito accattivante– e inquietante – del primo romanzo di Giuseppe Quaranta, intitolato, appunto, La sindrome di Ræbenson (Atlantide). L’autore classe 1982 – psichiatra di origini pugliesi ma trapiantato a Pisa –, presenta il volume questo pomeriggio alla Confraternita dell’Uva di via Belmeloro (alle 18.30, in dialogo con Fausto Paolo Filograna e Pietro Tabarroni).

Protagonista del libro finalista del premio Calvino 2023 è proprio uno psichiatra: nell’aiutare un collega più anziano, Antonio Deltito, che all’improvviso manifesta i sintomi di una strana condizione mentale, il medico viene a conoscenza di un nuovo morbo, che alcuni chiamano la sindrome di Ræbenson. Il narratore, tra tutti coloro che incrociano le sorti del suo amico e collega, è l’unico che crede all’esistenza di questa malattia e quando il suo amico muore suicida, la sindrome diventa per lui una ossessione, che lo porterà a seguire le flebili tracce di chi, come Deltito, potrebbe essere stato un raebensoniano. Le sue ricerche lo condurranno in fine a domandarsi però se invece di una “sindrome” da cui sono affetti, i raebensoniani non siano piuttosto una linea finora sconosciuta, o meglio celata, dell’evoluzione umana...

Quaranta tesse un romanzo usando verità scientifiche e suggestioni filosofiche che portano il lettore a chiedersi non solo ciò che è possibile conoscere della mente altrui, ma anche quale sia davvero il significato della nostra vita sulla Terra. "Ho riflettuto su cosa significhi avere una malattia psichiatrica– ha scritto Quaranta a proposito del libro –, sulla difficoltà che c’è spesso di comunicazione tra chi ha un disturbo psichico e i suoi conoscenti, sul fatto che molto spesso le diagnosi siano insufficienti per esprimere i vissuti di ciascuno, e che la sindrome di Ræbenson, nella sua irrealtà, non sia meno reale di tante diagnosi codificate nei manuali diagnostici e che sono però lontane dal buio di solitudine e disperazione in cui sono molti".