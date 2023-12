Quella riunione del 2022 con Montalto e Madrid

Gli allarmi, lo dicono le ’carte’ sulla Garisenda tra verbali del Comitato tecnico scientifico (alcuni protocollati), note e analisi tecniche, erano partiti nel 2018. Allarmi costanti anche nel 2019, poi nel 2020 scade la convenzione fra il Comune e il Dipartimento Dicam dell’Unibo, c’è il periodo Covid, la Torre resta a rischio e il Comune fa diversi interventi. Ma dai verbali che evidenziano i diversi pareri dei tecnici si capisce che le scelte intraprese probabilmente non saranno sufficienti per salvare la Garisenda. L’11 luglio 2022 il Comitato tecnico scientifico – presenti per il Comune il direttore generale Valerio Montalto, la capo di Gabinetto Matilde Madrid, il capo dipartimento Cleto Carlini e l’architetto Manuela Faustini Fustini – chiede di allargare il comitato a livello nazionale "perché la situazione è molto complessa". Si fa una sintesi degli interventi fatti fino a quel momento (la cerchiatura del basamento, la decisione di procedere con microiniezioni di malta, il montaggio di ’presidi’ metallici), e il professor Renato Lancellotta (del Cts) propone di "interloquire con il ministero della Cultura e d’informare la Protezione civile". D’accordo il direttore generale del Comune, Montalto: "Si è presa coscienza del trend della Torre", dice, e spiega che si procederà a informare il ministero della Cultura e la Protezione civile. "Il tempo – dice – è fondamentale". Ergo, "Prima si procede a mettere in sicurezza la Torre, meglio è".

Faustini Fustini conferma che si procederà per "ampliare il comitato" ed "estendere le indagini" su quella che poi diventerà la ’grande malata’.

Il 2 agosto 2022 c’è un altro incontro, questa volta con il sindaco Matteo Lepore. Ma la sintesi del summit è una nota stringata in cui si dice che il primo cittadino "viene informato dello stato della Torre" e del fatto che il "comitato non vuole più approvare lo stato della Garisenda". Poche righe, in realtà. Non una relazione, ma un semplice appunto. Il Comitato (con Faustini) si riaggiorna poi il 21 settembre 2022, dove si discute sulle malte, sui ’presidi’ metallici, sulla sperimentazione sui pali pilota. Nel 2023 s’insedia il Comitato allargato e si arriva al 4 ottobre quando i tecnici (i soli strutturisti, ndr) spiegano che "le azioni da intraprendere non potranno che configurarsi in regime di protezione civile". Il 10 ottobre (come riportato dal Carlino) viene convocato il Comitato tecnico scientifico al completo dove c’è anche il sindaco Lepore. Che il 20 ottobre decide di chiudere l’area sotto la Garisenda.