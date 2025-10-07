Quella vita quotidiana a Gaza. Il documentario di Rammal:: "Il dolore diventa memoria e forza"

Si apre oggi WeWorld Festival. Film e racconti dai margini e domani ecco la proiezione alle 17.30 al Lumière di Voyage a Gaza di Piero Usberti e in apertura Everyday in Gaza, corto del regista palestinese Omar Rammal con riprese di Sulaiman Hejji, sostenuto da WeWorld. Il corto si vedrà anche giovedì alle 20 al Modernissimo – serata di inaugurazione ufficiale–, prima del film Little Syria.

Rammal, come si vivono questi giorni a Gaza e quale impatto emotivo ha avuto sui palestinesi l’impresa della Sumud Flottilla?

"Questi giorni vanno oltre ogni descrizione a parole. Le persone sopravvivono al limite della vita... esauste, ma aggrappate a un fragile filo di speranza. La Flottilla ha portato non solo aiuti, ma anche la sensazione che il mondo veda ancora i palestinesi, che non siano stati dimenticati. Quel legame emotivo significa più del cibo o delle medicine: ricorda loro che contano ancora".

Come si fa a mantenere una routine quotidiana, soprattutto con i bambini?

"La vita quotidiana diventa un atto di resistenza. I genitori cercano di creare piccoli momenti di normalità: una tazza di tè, una battuta, un gioco con i figli, per proteggere l’anima dal collasso. Anche sotto le bombe, le persone si aggrappano a rituali che ricordano loro chi sono".

Esiste un momento in cui il dolore si trasforma in altro?

"Sì, lì il dolore si trasforma in uno scopo. Dopo ogni perdita, le persone trovano una nuova ragione per andare avanti. Il dolore diventa una forma di memoria, e la memoria diventa una sorta di forza. Lo si può vedere nel modo in cui le persone ricostruiscono ancora, anche quando tutto sembra perduto".

Il barbiere Mohammad del film è unico nel suo genere oppure rispecchia un atteggiamento esistenziale generale?

"Rappresenta uno spirito collettivo. Ogni persona a Gaza porta con sé una versione della sua forza. Non è un’eccezione, è lo specchio di un popolo che ha imparato a trasformare il dolore in resistenza e la disperazione in fede. La sua storia è una finestra su migliaia di cuori simili".

Come immagini la prossima generazione?

"Se il mondo non cambia, i bambini cresceranno troppo in fretta, costretti a capire la vita prima di viverla. Ma se riceveranno assistenza, istruzione e sicurezza, saranno la generazione che ricostruirà tutto. Hanno visto il peggio, e questo dà loro il potenziale per creare qualcosa di meglio di quello che abbiamo avuto noi".

Cosa pensa della reazione del mondo arabo al genocidio?

"È doloroso. Molti palestinesi si sentono abbandonati da coloro che avrebbero dovuto essere la loro voce. Ci sono persone a cui importa davvero, ma a livello politico il silenzio è stato più forte della solidarietà. Eppure, crediamo che i popoli del mondo arabo provino ciò che proviamo noi... hanno bisogno del coraggio di agire di conseguenza".

Cosa ne pensa del piano Trump per la pace a Gaza?

"Non ci fidiamo di nessuno".