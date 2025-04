Quella Zona Grigia che rilegge Primo Levi

L’11 aprile 1987 ci lasciava Primo Levi e nei giorni dell’anniversario Archiviozeta rende omaggio allo scrittore mettendo in scena - in cerchio - il suo ultimo libro I sommersi e i salvati, un saggio imprescindibile per capire il Novecento e il caos attuale. Nasce così lo spettacolo La zona grigia – nell’ex Chiesa di San Mattia, in via Sant’Isaia, oggi (alle 19), domani e domenica (alle 16) – a cura di Enrica Sangiovanni, Gianluca Guidotti e Elena Monicelli. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.