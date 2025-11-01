Quell’albero solitario racconta la poetica di Carlo Mattioli

A quasi trent’anni di distanza, la Galleria Stefano Forni torna a rendere omaggio a Carlo Mattioli dopo la prima mostra a lui dedicata nel 1996. Nato a Modena nel 1911, l’artista morì a Parma nel 1994. Gli esordi risalgono agli anni Quaranta con una pittura figurativa "trascorsa nel tono" alla maniera di Giorgio Morandi. Negli anni Sessanta matura un linguaggio sempre più personale, sospeso tra natura e spiritualità, e realizza importanti cicli grafici ispirati alla letteratura italiana. I decenni successivi lo vedono rivolgere l’attenzione perlopiù al paesaggio con una libertà espressiva crescente; dagli anni Settanta, infatti, campi di papaveri, spiagge e alberi solitari saranno protagonisti di una pittura densa e meditativa. Poi la ricerca di Mattioli si fa più sperimentale, con superfici materiche, carte antiche, crocifissioni e cieli luminosi in cui la forma sembra dissolversi nel colore. Tutto ciò è raccontato in un’esposizione intitolata per l’appunto ’Carlo Mattioli’. Nella piccola antologica allestita in piazza Cavour 2, trovano spazio numerosi dipinti, disegni e grafiche che restituiscono perfettamente l’evoluzione di un percorso professionale passato dalla figurazione all’astrazione senza mai perdere la vena poetica. Si tratta di una rassegna varia per tecniche e soggetti, in cui emergono sia opere presenti in importanti mostre pubbliche (tra le quali un’opera esposta nell’85 nella grande retrospettiva a Palazzo Reale a Milano), sia lavori meno noti, ma assai significativi in quanto a coerenza interna di Mattioli. Alcuni oli su tela, per esempio, mostrano quell’ispessimento materico intrecciato alle vibrazioni di luce che Philippe Daverio descriveva come "ritmo interiore", in cui il colore si fa dolce melodia. Infine, il motivo ricorrente dell’albero solitario, che, a partire dal 1969, diventa una sorta di emblema personale, simbolo di identità e di solitudine: un autoritratto silenzioso immerso nel buio, nei campi di fiori o sulla tela grezza. Un segno, più che un soggetto, che attraversa tutta la sua opera.

Manuela Valentini