Quelle evasioni pericolose

1 Gli episodi

Non solo il Beccaria. Anche il Pratello ha avuto le sue evasioni. Nel maggio del 2018 Sebastian Hrustic, serbo che al tempo aveva 21 anni, si era arrampicato sul muro di cinta del minorile e, raggiunto il tetto, da lì si era calato per la scala anti-incendio fino alla strada. Era successo nel pomeriggio, mentre i ragazzi facevano l’ora d’aria. Ad agosto del 2009 dallo stesso istituto era evaso, dopo aver picchiato un poliziotto della penitenziaria, anche Bright Ofori, ghanese all’epoca ventenne, che avrebbe dovuto scontare una pena fino al 2017 per aver violentato una donna di 54 anni alla stazione di Reggio Emilia nel 2007.