Quelle notti beat nella Sala Arlecchino

Si prova un po’ di invidia a non esserci stati in quella sala gremita e frizzante, a pochi metri dalle star musicali del momento, a ballare con le teste cotonate. Ma scorrere le foto di Francesco D’Alfonso, ’il Baffo’, scattate nella sala Arlecchino di Castel Maggiore è una gioia per gli occhi anche per chi non ha vissuto quegli spumeggianti anni Sessanta e quella rivoluzione della società, di cui si coglie lo spirito a piene mani. Il viaggio lo si compie sfogliando il libro di Benedetta Cucci Arlecchino Danze. Quando Castel Maggiore era the Place to Beat (Pendragon) che raccoglie le immagini del mitico fotografo della Bolognina, selezionate e curate da un altro fotografo che in quel rione si è formato, Nicola Casamassima. E mentre le pagine sprigionano tutta l’energia di Gianni Morandi, Little Tony, Al Bano, Caterina Caselli fino a Lucio Dalla e Dario Fo, un altro dei meriti del libro è il fatto di narrare molto di più rispetto a una sala da ballo all’ultimo piano di una Casa del Popolo della Bassa, tratteggiando l’evoluzione del costume e di una società. Si riflette, con Mauro Roda della Fondazione Duemila, su quella classe operaia che la sera indossava l’abito scuro per lanciarsi nelle danze o, con il massmediologo Roberto Grandi sulla nascita, in quegli anni, della gioventù come elemento identitario di rivendicazione. E ancora si coglie, fra babette, ciuffi e bob, la rivoluzione del look descritta da Marco Zanardi o meglio Orea Malià e approfondito, con la lente della moda di oggi, da Alice Guastaldini di Era Ora Market. Saranno tutti loro– assieme agli autori Cucci e Casamassima, Elena di Gioia e la sindaca di Castel Maggiore Belinda Gottardi che firma l’introduzione –, a raccontare quella stagione domani alle 18 in Salaborsa, dove sarà poi anche allestita una mostra dal 2 al 7 ottobre.

Casamassima, tutto parte dalle foto del ’Baffo’, che lei ha ritrovato.

"Abitavo sopra di lui, in Bolognina, negli anni Settanta, era un fotografo di quartiere, uno spirito libero. Da quando avevo 14 anni mi fiondavo in cantina a vederlo stampare e mi ha trasmesso la passione, diventata una professione. Durante il lockdown ho sistemato il mio archivio e, trovando una foto di Al Bano dei primi anni Settanta all’Ippodromo alla festa dell’Avanti, mi sono chiesto: chissà se il Baffo ne aveva fatte".

Lei racconta che il figlio le ha dato libero accesso alla cantina dove ha scoperto tantissimi negativi dentro la scatola ’Zibaldone’.

"Fra comunioni e cresime del quartiere, ho trovato Al Bano, Little Tony... tutti nello stesso locale. Dopo un articolo sul Carlino la sindaca di Castel Maggiore mi ha fatto contattare. Il Comune si è molto impegnato e in dicembre vorrebbe organizzare una mostra. Per quanto mi riguarda, riprenderò l’archivio di D’Alfonso e spero di trovare altri spunti".

Cosa l’ha colpita di quelle foto?

"Definiscono un’epoca. C’è gente di una certa età, con cui abbiamo parlato, che si ricorda benissimo: sono nati amori, tanta gente si riversava lì".

Lei dice che era come se i Maneskin e Vasco andassero oggi a suonare in una Casa del Popolo...

"Sono andata a vedere le classifiche, la Caselli era al primo posto quando venne nel 1966. Il direttore artistico Franco Bassi contattava i cantanti quando iniziava Sanremo: ad esempio Gigliola Cinquetti e proprio nell’anno in cui vinse. Lei trionfò anche all’Eurofestival, poi andò a Castel Maggiore".

Quanto è durata questa incredibile stagione?

"Sicuramente è partita prima dei negativi che ho trovato, degli anni 1964-1967. La foto di Dario Fo, invece, risale al ’70: c’è un buco, ma non ho visto ancora tutto l’archivio". E quindi altre sorprese potrebbero arrivare.