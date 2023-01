Quelle parole sulla ’punta della lingua’

Giorgio Comaschi

Mica solo gli oltre cinquantenni vè. Anche nelle generazioni di età più bassa. "Mi son scordato il…il…il coso lì, non mi viene…". La gente si dimentica le cose, o "non gli vengono". Si dice: "Non mi viene", infatti. Chiaro, in età più adulta il fenomeno è dilagante. Ci sono cene o ritrovi di cinquantenni o sessantenni che si basano sui puntini puntini di sospensione. "Sono andato a vedere il film…sì quel film…dai quello con…".

E tutti sono in ansia a cercare di indovinare. Qualcuno butta là un titolo per vedere se ci prende. Intanto quello in panne sfrega pollice e indice come si fa quando non ti viene non mente una cosa.