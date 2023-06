Quelle sere d’estate alla Casa delle acque

Primo appuntamento oggi alla Casa delle acque di Casalecchio, per la rassegna estiva Acquolina: concerti, visite guidate, giochi e laboratori per bambini, fotografia, riflessioni sulla vita e gastronomia nel grande spazio tra la Chiusa e il Lido di Casalecchio. Ieri si è aperta la mostra fotografica di Salvatore Cafarella dedicata a ’Lo scorrere dell’acqua’ attraverso la fotografia: scatti che resteranno visibili ai visitatori sullo sfondo naturale dei due mesi di eventi in riva al Reno. Sempre allestito anche lo spazio bimbi "Splash" predisposto dall’associazione Le Ortiche, che gestirà anche i laboratori in natura, in programma da oggi e per tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 20.

Ogni sera, in co-progettazione con la Pasticceria Filippini, l’area dedicata al cibo offre vini dei colli bolognesi per aperitivi accompagnati da gustosi prodotti del territorio, tigelle bio vegane e altri prodotti selezionati da aziende locali. Tanti gli eventi in programma per tutta l’estate. Fra essi si segnalano la visita guidata d’autore alla chiusa e al lido nel gran tour Emil Banca, il concerto live di musica jazz con i Groove City in cartellone il 21 giugno. E poi la serata -spettacolo del 30 giugno con Franz Campi sul palco con chitarristi provenienti da tutta Italia per la serata magica "Chitarra mon amour". Il 5 luglio il concerto della tribute band Allegri vagabondi Nomadi.

Si parlerà di costellazioni e archetipi il 7 luglio con Giorgia Sitta in co-progettazione con l’associazione Shintilla. E poi il 28 luglio da non perdere la cena con itinerario condotto da Syusy Blady alla scoperta dei misteri della Chiusa. La viaggiatrice nata e cresciuta a Casalecchio tra una portata e l’altra racconterà piccoli e grandi avvenimenti e soprattutto i misteri tramandati nelle generazioni a proposito del monumento idraulico patrimonio Unesco.