Quelle storie sovversive e ritrovate

Edvige Campogrande nasce a Bologna il 15 luglio del 1900 e cresce in via Castiglione 7, nel prestigioso palazzo che era stato dei Pepoli e che viene acquistato dal padre Pietro, diventando palazzo Pepoli-Campogrande. Laureatasi in lettere e filosofia, nel 1930 decide di trasferirsi a Parigi per seguire un corso di clavicembalo e lì conoscerà il pittore Luigi Locatelli con cui intraprende una lunga e tormentata storia d’amore. C’è anche la sua storia tra quelle contenute nel libro Sovversivi e sovversive. Storia, memoria e cura edito da Pendragon e firmato da Francesca Delneri, Valentina Gabusi e Michele Lapini, appena uscito in libreria. Un volume fotografico che verrà presentato il 15 maggio al Salone del Libro di Torino e che prende vita a partire dalla mostra curata da Lapini la scorsa primavera al chiostro dei Celestini dell‘Archivio di Stato, dove il fotografo aveva esposto quegli scatti dei documenti contenuti nei fascicoli del casellario politico locale, categoria A8, relativi alle "persone pericolose per la sicurezza dello stato" che la Questura di Bologna, nel 2024, aveva chiesto di poter versare all’Archivio di Stato della nostra città. Immagini che coglievano le diverse carte in tutta la loro bellezza e fragilità di deterioramento provocato dal tempo, essendo datati dal 1872 al 1983.

Ora documenti e foto dei volti dei sovversivi e delle sovversive, ma anche gli ambienti di conservazione e il prezioso lavoro di chi si impegna a preservarli, sono diventati un libro catalogo prezioso, per il contenuto umano e le vicende che restituisce alla contemporaneità. Tra le 12 storie del libro (8.644 sono in totale le figure schedate) – tratte dagli oltre 200 fascicoli restaurati e digitalizzati grazie al progetto Art Bonus Adotta un sovversivo! con crowdfunding, anche quella di Campogrande che "insospettisce la polizia per il suo comportamento libero e fuori dagli schemi" sottolinea Francesca Delneri dell’Archivio di Stato, che approfondisce la curatela con alcuni dettagli. "Abbiamo scelto le storie alternando figure maschili e femminili, e siamo partiti dai primissimi sovversivi, cercando di dare conto anche delle consistenze nei periodi storici e il grosso dei fascicoli, come si può intuire, viene prodotto negli anni del Fascismo". E prosegue: " Ci siamo concentrati su personaggi famosi come Giuseppe Massarenti, uno degli emblemi della lotta al fascismo, il primo sindaco socialista di Bologna, Francesco Zanardi, o ancora VirginiaTabarroni, zia di Anteo Zamboni e sospettata di essere la mente dietro al fallito attentato al Duce del 1926, ma anche su persone comuni. Non c’erano dei reati nella maggior parte dei casi, si fondava tutto su un sospetto".

I casi sono tantissimi, come evidenzia Delneri, "ed è significativo come questo strumento della sorveglianza vada avanti per tantissimi anni, cambiano i governi ma questo strumento rimane costante nel tempo". Nel catalogo anche la storia di Ennio Gnudi, attraverso il mandato di cattura e la foto segnaletica, "uno degli esponenti del Partito Comunista per propaganda ed attività, impetuoso per carattere, di mediocre intelligenza, scarsa educazione e cultura" incarcerato per "attentato alla sicurezza dello Stato", accusa da cui viene assolto per insufficienza di prove. E poi Clotilde Bolzani, classe 1921, impiegata iscritta al Pci nel 1947, che viene schedata dal momento in cui richiede il passaporto per andare in Cecoslovacchia: nel suo faldone anche articoli scritti per il periodico La lotta. Ed è la foto fatta per il passaporto che le venne negato nel 1930, richiesto per andare in Francia, quella che ci parla di Ersilia Osti, nata nel 1893 a Grizzana Morandi, che fu sospettata dai carabinieri di Vergato di voler raggiungere oltralpe il marito "noto per le idee anarchiche un tempo professate".