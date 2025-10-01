"Quelle trasferte nel gelo dell’Est. Rossoblù in rodaggio, ma forti"

Rino Rado, lei che ha difeso i pali rossoblù dal 1960 al 1967 (nell’anno dello scudetto collezionò 2 presenze in Coppa Italia), che ricordi ha del Bologna in Europa?

"La mia Europa sono i 13 gradi sottozero di Nitra, in quella che allora si chiamava Cecoslovacchia: quando ce lo dissero non ci volevamo credere, ma per fortuna era un freddo secco. Però ne valse la pena, perché quell’anno vincemmo la Mitropa Cup".

Altri tempi, altro calcio.

"Praga, Budapest, Zagabria: quante trasferte all’Est. Allora si viaggiava in treno e si cambiava a Vienna: il tempo lo ammazzavi con lunghe partite a bestia".

Come lo vede oggi il percorso del Bologna in Europa League?

"Con l’Aston Villa si è perso, ma è stata una buona prestazione contro una squadra fortissima. Adesso c’è il Friburgo, di cui parlavo qualche giorno fa con una persona di quelle parti. Mi ha detto che come squadra non è un granché: ma parliamo sempre di un team di Europa League".

Come sta oggi il Bologna?

"A Lecce non l’ho visto per niente bene: prestazione moscia, sembrava che mancasse un po’ di spina dorsale. Spero che col Friburgo sia tutto un altro Bologna".

Rado, lei a 84 anni al Dall’Ara è ancora di casa.

"Abito a due passi dall’ex Cierrebi, per fortuna la salute mi assiste e le partite in casa, da ospite del club, le vedo praticamente tutte".

Allora avrà visto anche un grande Skorupski: giudizio da portiere a portiere?

"Lo ammetto, all’inizio su di lui ero un po’ scettico ma è già da due stagioni che fa miracoli e per una squadra come la nostra questo fa la differenza".

Nostalgia del calcio che fu?

"Un po’. Oggi mancano i difensori italiani arcigni di una volta, quelli che si chiamavano libero e stopper. Gente che gli attaccanti non li faceva nemmeno respirare".

Massimo Vitali