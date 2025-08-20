"Quell’edificio pericolante rischia di crollare"

Un vecchio caseggiato, in condizioni precarie e con il tetto sfondato, accende la discussione a Lizzano in Belvedere. A essere pericolante è una porzione di edificio piuttosto antica, situata nel centro del capoluogo con affaccio sulla piazza. L’edificio, in passato, è stato di proprietà della famiglia di Alberto Petroni, già sindaco del Comune. L’immobile, attualmente, dopo aver subito alcuni cambi di proprietà sembra essere nelle disponibilità di una società a responsabilità limitata che l’avrebbe rilevato a conclusione di una procedura fallimentare. A sollevare il problema è Giuliano Riccioni, capogruppo di opposizione in consiglio comunale. "Recentemente – afferma Riccioni, capogruppo de ‘La svolta buona’ – alcune tegole sono cadute su un autoveicolo parcheggiato in piazza, la stessa dove qualche settimana fa si è svolta la festa Bavarese. Alcuni testimoni mi poi hanno poi riferito di aver visto alcuni bambini entrare nella casa dalle porte sfondate, inconsapevoli del pericolo. So anche di un sopralluogo dei vigili del fuoco: Il Comune deve farsi carico della sicurezza del luogo. Per questa ragione, lo scorso 25 febbraio abbiamo presentato un’interrogazione, ma il pericolo è ancora lì, nel pieno centro del capoluogo. Nel frattempo, noi continuiamo a insistere: se non succede nulla, interrogheremo ancora l’amministrazione".

La risposta della sindaca Barbara Franchi non tarda ad arrivare. "Il problema – afferma la sindaca – è noto. La proprietà ha allestito un’impalcatura, probabilmente in previsione di lavori di sistemazione, versando regolarmente gli importi dovuti per l’occupazione di suolo pubblico. Recentemente i vigili del fuoco hanno eseguito diverse ispezioni, dalle quali si attendono riscontri per capire come procedere ai fini di garantire la pubblica incolumità".

Fabio Marchioni