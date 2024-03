"Questa è l’Europa di Von Der Leyen"

"La direttiva ‘case green’ è un duro colpo anche per Bologna", affermano Alessandra Basso, euro deputata della Lega, e Matteo Di Benedetto, capogruppo in Comune. "Da anni combattiamo contro misure che sacrificano l’interesse dei cittadini in nome di un’ideologia", sottolinea Basso. "Questa è l’Europa di Ursula Von Der Leyen, che fa la guerra alle nostre case, al cibo, alle auto e all’identità. La Lega, a oggi, è l’unico partito del centrodestra che ha preso l’impegno di non votarle la fiducia", conclude Di Benedetto (nella foto).