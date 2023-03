Questa mossa rischia di essere un boomerang

Andrea Bonzi

E per fortuna che la politica non c’entrava. La cancellazione della parola ‘patriota’ dai sottotitoli dei cartelli di strade e piazze che ricordano gli eroi della Resistenza, decisa dalla giunta di Bologna, ha provocato un putiferio. Sono diversi i politici locali e nazionali che hanno criticato la decisione, e lo stesso sindaco Matteo Lepore ha gettato acqua sul fuoco in un tweet ("Tranquilli, partigiani e partigiane sono patrioti da sempre per noi"). L’intento dell’operazione, sebbene non esplicitato, resta però evidente: mandare in pensione i termini ‘patria’ e ‘patriota’ e sostituirli con ‘partigiano’ o ‘partigiana’, percepiti come immediatamente riconducibili alla Resistenza.