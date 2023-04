"Questa sentenza non sta in piedi Servono nuove indagini sulla ‘pista palestinese’"

Le motivazioni relative alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (la bomba che esplose alle 10.25 provocò 85 morti e oltre 200 feriti) hanno suscitato varie reazioni. Tra queste, c’è quella dell’ex deputato di An Enzo Raisi, che in questi anni si è occupato molto della vicenda, scrivendo anche un libro.

"Ritengo – le sue parole – strabiliante che in questa sentenza ci sia la condanna, seppur morale, di quattro persone, tutte decedute, che non hanno avuto modo di difendersi. È pazzesco come siano stati messi insieme tre terroristi appartenenti ai Nuclei Armati Rivoluzionari, il neofascista Paolo Bellini e quattro morti che non si conoscevano tra loro. Oltre a questo, nelle motivazioni non c’è alcun accenno alla 86esima vittima della strage. Non solo, è evidente che non si sia dato minimamente ascolto ai documenti prodotti da ben due commissioni parlamentari d’inchiesta, né tanto meno si siano verificate queste carte.

Inoltre, si è esclusa del tutto la cosiddetta ‘pista palestinese’.

Il giorno della strage a Bologna erano presenti quattro terroristi di Carlos lo Sciacallo, ma su questo non sono mai state fatte delle indagini approfondite. Chiudo dicendo che è stata anche ripresa la posizione di Sergio Picciafuoco, già assolto in Cassazione e, così facendo,

hanno smentito i loro stessi

colleghi. Per tutti questi motivi, ritengo sia una sentenza che non sta in piedi".

c. c.