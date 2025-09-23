Il Questore di Bologna: “Mille persone hanno invaso l’autostrada, ma abbiamo difeso la stazione”

Bologna, 23 settembre 2025 – "Abbiamo ritenuto che farli salire sulla rampa della Tangenziale e scendere subito dopo potesse essere il male minore e io non mi pento assolutamente di questa scelta, anche se poi purtroppo c'è stata questa frangia, chiamiamola frangia perché era piuttosto numerosa, almeno 1.000 persone, che invece hanno scavalcato la Tangenziale e poi l'Autostrada, e si è fatto fatica in quel momento a disperderli", ha detto oggi il questore di Bologna, Antonio Sbordone, parlando con i cronisti per fare un bilancio della giornata di ieri.

Un corteo di circa 30mila persone ha attraversato il centro di Bologna ieri, 22 settembre, in occasione dello sciopero generale indetto da Usb e i sindacati di base. Una manifestazione in solidarietà del popolo palestinese per chiedere lo stop del genocidio a Gaza, che si è tenuta in tante altre città d’Italia. Tutto volgeva per il meglio, solo che poi c’è stata l’invasione di tangenziale e autostrada da parte dei manifestanti e poi atti di guerriglia urbana contro la polizia.

Il ringraziamento alle forze dell’ordine

Sbordone ha voluto ringraziare le forze dell'ordine "per il sacrificio che hanno fatto. È stata una giornata pesantissima – ha detto – che è iniziata la mattina presto ed è finita la sera dopo le 10 e sono stati tutti quanti impegnati senza cambio e hanno mostrato nervi saldi, non hanno reagito alle provocazioni". Per il questore si è trattato di "un gioco di squadra", che ha garantito l'ordine pubblico "senza sbavature particolari".

La difesa della stazione

"È stata una manifestazione di popolo, con dei numeri che ci hanno anche sorpreso. Ventimila persone - ha sottolineato - secondo me c'erano. Una manifestazione pacifica, anche ben gestita fino a un certo punto, gli organizzatori sono riusciti a tenerla, hanno collaborato, c'era anche un servizio d'ordine (organizzato da Usb, ndr). Il nostro timore maggiore era quello dell'invasione della stazione e noi l'abbiamo difesa bene, gli organizzatori hanno dato una mano" e poi la situazione "è sfuggita sull'Autostrada".

Ma "con l'idrante da una parte, i lacrimogeni dall'altra, abbiamo evitato, salvo forse una scaramuccia alla fine su via Stalingrado, che ci fosse un contatto fisico, che non vuole nessuno".

Il bilancio di una giornata di tensioni

Infine Sbordone ha fatto sapere che al momento sono una decina gli agenti feriti, altri devono ancora farsi refertare, quello più serio con una prognosi di 30 giorni. Per quanto riguarda invece le quattro persone arrestate, tra le quali un minore finito ai domiciliari, il questore ha fatto sapere che probabilmente l'udienza di convalida si terrà domani.

Il mega corteo per Gaza nel giorno di sciopero generale. A sinistra la polizia che ha usato idranti e lacrimogeni per sgomberare l'autostrada dai manifestanti

Il corteo e la guerriglia

Ieri la manifestazione per Gaza è stata intensa con 30mila persone e un serpentone lungo chilometri. Tra lavoratori, studenti e insegnanti c’erano anche tante famiglie con bambini e persone che hanno voluto supportare la richiesta di pace per il popolo palestinese.

Una parte dei manifestanti però hanno creato disordini e ci sono stati prima momenti di tensione poi di guerriglia con la polizia. Il corteo che avrebbe dovuto concludersi in piazza dell’Unità in Bolognina è invece proseguito lungo via Stalingrado, fino all’entrata numero 7 della tangenziale.

Qui l’invasione dei manifestanti non solo della tangenziale, ma anche dell’autostrada A14 con relativa paralisi del traffico. Le forze dell’ordine hanno usato lacrimogeni e idranti per mandare via la folla e riportare la situazione alla normalità. Ma proprio di ritorno in via Stalingrado ci sono stati i ‘veri’ scontri. Alcuni manifestanti violenti hanno lanciato ogni cosa che trovavano a tiro contro la polizia: cartelli stradali, bottiglie e pietre, persino una bicicletta e ancora mazze, bastoni e sassi recuperati dal cantiere del tram sotto al ponte.

Il risultato è stato diversi feriti e denunciati, ma c’è stata anche l’irritazione dei Giovani Palestinesi per la strumentalizzazione violenta di una piazza nata per sostenere la causa di un popolo massacrato e stremato.