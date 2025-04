Il questore di Bologna: “La droga e la violenza giovanile sono due grossi problemi”

Bologna, 10 aprile 2025 – "Abbiamo due grossi problemi in città: la droga e la violenza giovanile. Sul primo tema stiamo facendo cose straordinarie, grazie alla squadra mobile e agli uffici territoriali, con operazioni, arresti e sequestri. Ma il fenomeno non è estirpato se c’è una domanda così alta sulla droga”. A dirlo è il questore di Bologna Antonio Sbordone, durante la sua visita in piazza Maggiore in occasione della festa per i 173 anni della Polizia.

Le devianze giovanili invece "ci preoccupano perché sono molto diffuse e pervasive, con problemi seri nella vita quotidiana della città che possono determinare fatti gravissimi. E poi c’è il rischio di avvicinamento ad ambienti estremisti e criminali. Su questo bisogna lavorare. Il rischio di degenerazione ci preoccupa”, prosegue Sbordone.

Poi, un cenno agli ultimi fatti di cronaca, dai furti con spaccata alle rapine, passando per i danni alle auto parcheggiate. "Per le spaccate nei negozi e delle macchine io non ci ho mai visto un fenomeno organizzato. Ma c’è un effetto di emulazione. Parliamo di fenomeni in relazione a una città dove c’è una marginalità non trascurabile. Quelli che siamo riusciti ad arrestare sono spesso sbandati. Serve un controllo del territorio e un buon sistema di videosorveglianza”, prosegue Sbordone.

Ma il questore fa un passaggio anche sulle aggressioni, molto spesso notturne: "Bologna è una città molto viva, per 24 ore – prosegue il questore –. Dobbiamo rassicurare e dare serenità, trovando anche delle forme di aggregazione per evitare che si circoli da soli nelle tarde ore della notte. Qui avvengono maggiormente le aggressioni. Le aspettative nei confronti della Polizia di Stato – conclude Sbordone – da parte della comunità, giustamente, sono sempre elevate e dobbiamo stare sul pezzo. Il nostro impegno è notevole in tutti gli ambiti. I risultati sono abbastanza soddisfacenti, anche se i problemi ancora ci sono”

In occasione dell’anniversario della Polizia si svolgeranno diverse attività di prossimità nel corso di tutta la giornata di oggi, con stand rappresentativi di vari uffici e reparti della questura e delle specialità della Polizia. Circa 150 studenti bolognesi visiteranno i gazebo in piazza Maggiore e conosceranno più da vicino il mondo della Polizia.