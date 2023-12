Il questore Sbordone: "Lotta senza quartiere allo spaccio di strada e ai furti in casa"

Bologna, 25 dicembre 2023 – Lotta serrata alla violenza di genere, che resterà una priorità della polizia di Stato anche per il 2024. Ma anche attenzione massima al contrasto dei fenomeni di spaccio, furti in appartamento, truffe agli anziani. E alla gestione dell’ordine pubblico: manifestazioni, cortei e occupazioni "ci terranno ancora molto impegnati il prossimo anno", anticipa il questore Antonio Sbordone, che, insediatosi in città da poco più di un mese, ha già il polso della situazione sui fenomeni più critici della città.

Sulla violenza contro le donne, il questore sottolinea che l’attenzione "è duplice: da un lato bisogna monitorarne l’autore, certo, anche se grazie alla misura preventiva dell’ammonimento le recidive sono rare. Dall’altro però non va trascurata la vittima, che va seguita passo passo poiché i casi di maltrattamenti e violenze domestiche spesso non sono isolati, ma hanno una ’storia’ che si trascina e va monitorata. Un ingente impiego di tempo, impegno e personale per noi, ma ne vale la pena".

Il fenomeno più critico sotto le Torri per il questore, però, è quello legato allo spaccio di stupefacenti. "La richiesta di droga a Bologna è alta e così anche l’offerta. Un fenomeno particolarmente odioso perché porta con sé tanti altri reati di microcriminalità, come i furti, o altri più gravi, come le rapine spesso anche ai danni di giovanissimi, come è accaduto di recente. Purtroppo, le norme attuali non ci lasciano ampi margini di intervento per intervenire contro i piccoli spacciatori di strada, ma facciamo tutto ciò che possiamo. Il dato oggettivo è che molti di questi sono stranieri clandestini, che trovano nell’attività illecita l’unica possibilità di guadagnare denaro".

Il questore Antonio Sbordone

Altri temi ’caldi’ sono "i furti in appartamento, di cui ultimamente stiamo riscontrando una recrudescenza, e le truffe agli anziani, un fenomeno che ciclicamente torna ad agire ’a tappeto’ lasciando dietro di sé danni devastanti". Per scongiurare i furti in casa, Sbordone raccomanda accortezze potenzialmente decisive: "Non lasciate la posta troppo a lungo in buchetta o la casa vuota senza alcun tipo di controllo per molti giorni – avverte – e se possibile prendete accordi con i vicini affinché possiate monitorare a vicenda".

Infine , appunto, l’ordine pubblico. "A Bologna – riconosce il questore – non ci sono veri e propri ’allarmi’ di pubblica sicurezza. La città è certamente complessa e presenta criticità, ma nessun allarme sociale. C’è grande attenzione ai diritti allo studio e alla casa, che sono sentitissimi, e sebbene io supporti al cento per cento il diritto di manifestare, vorrei che fosse esercitato pacificamente. Questo però purtroppo non è sempre possibile e si sono verificati episodi spiacevoli". Il riferimento è evidentemente agli scontri avvenuti durante lo sgombero dello stabile occupato in via di Corticella, avvenuto lo scorso 6 dicembre, culminato in una sassaiola contro gli agenti e il relativo contatto tra loro e i manifestanti, il cui bollettino è stato di 12 agenti feriti, tra cui il capo della Digos, Antonio Marotta, mentre un’attivista dei collettivi ha sporto denuncia per violenza sessuale dopo avere ricevuto un calcio all’inguine da un agente durante i tafferugli.

“Il nostro compito – spiega il questore – è fare rispettare la legge. La forza è sempre l’extrema ratio e si spera di poterla evitare il più possibile. Mi auguro che in futuro si possa fare qualche passo avanti e che questo tipo di manifestazioni siano gestite al meglio, senza intemperanze o violenze. E che, come prevede la legge, la Questura ne sia preventivamente informata così da poter intervenire a maggior tutela dei manifestanti stessi, oltre che della pubblica sicurezza".