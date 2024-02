Questura, sospetto pacco bomba. Ma dentro c’erano piatti e padelle

Nel pacco sospetto, abbandonato di fronte all’Ufficio Immigrazione in via Bovi Campeggi, c’erano piatti e padelle. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando il personale si è accorto del pacco, abbandonato da un cittadino che si era poi allontanato. In via Bovi Campeggi sono arrivati gli artificieri per verificare in sicurezza il contenuto della scatola, su cui erano appoggiati alcuni fogli in lingua straniera. Per precauzione, il personale degli uffici e i residenti sono stati evacuati. Al termine degli accertamenti, svolti con l’ausilio del ‘cannone ad acqua’, è stato accertato il contenuto della scatola. Cessato l’allarme, gli uffici hanno ripreso il servizio e i cittadini sono rientrati a casa.