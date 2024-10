"Qui abbandonati dalle istituzioni"

È passata una settimana dalle ore di paura per la città. Ora, "l’apporto è al 99% dei volontari. La situazione in via del Ravone è ancora critica – illustra Gianmaria Pace, coordinatore dei volontari in via del Ravone –. Le istituzioni faticano ad arrivare e i volontari si stanno occupando di tutto quasi da soli". I problemi sono tanti: "Alcuni fanno fatica a tornare a casa – continua – e nelle zone più in alto sono presenti numerose frane che potrebbero causare altri danni". Il rischio "è che l’acqua torni nelle case. Abbiamo bisogno urgente che si effettuino i rilievi e che i geologi facciano capire qual è la situazione: la gente si sente abbandonata".