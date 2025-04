"Qui c’è tanto verde. Il rilancio è possibile"

"Arrivata al Pilastro sono rimasta subito colpita in positivo e negativo da varie cose: la prima (negativa) è il degrado lampante; la seconda (positiva) è l’immenso verde che abbiamo". La consigliera del comitato ’Insieme per un nuovo Pilastro’, Sofia Cacciari, convive da alcuni anni in un palazzo Acer con il compagno Lorenzo Frangiamone, e "quando abbiamo comprato casa avevamo ben presente le problematiche, ma non abbiamo lasciato che oscurassero i tanti pro di questo rione", sostiene Cacciari.

Sul Pilastro si sentono tanti luoghi comuni, "in realtà è uno dei più verdi della città, ben collegato e rifornito. Non lasciamo che alcune mele marce, ormai, purtroppo, sparse in molti quartieri bolognesi si prendano queste zone seminando incertezze e timori".

In questi palazzi, continua Cacciari, "vivono cittadini di tante etnie e età diverse, persone per bene che lavorano e che si impegnano per la comunità. A mio parere questo è un enorme valore aggiunto che andrebbe migliorato sempre più con attività, progetti e installazioni utili nei nostri grandi parchi".

Anche per i giovani: "Io e il mio compagno siamo ragazzi e lottiamo per la causa perché se in un futuro avremo una famiglia vogliamo crescerla in un ambiente bello, di cura e di aggregazione, principi che ogni bambino dovrebbe saggiare e che le generazioni precedenti devono promuovere e tentare di garantire – argomenta –. Noi condomini di via Deledda siamo pronti e attivi per un confronto e una collaborazione con Acer, con il Quartiere e il Comune, che dovrebbero lasciare da sola cittadinanza tutta di fronte alle difficoltà".