"Qui è necessario un presidio fisso"

La paura è il sentimento principale che emerge dalle parole di Sergio Prampolini, del comitato Galleria 2 Agosto. "La situazione si trascina da troppo tempo. Nonostante gli incontri in Questura non vediamo la sensibilità da parte delle autorità di dare un cambio di passo a questa zona centrale. La sensazione è che non ci sia interesse nel risolvere questo nostro disagio", dice Prampolini che ribadisce che quanto è stato già fatto nell’ultimo periodo "non è servito a molto". Rispetto ai flussi di gente "che vanno e vengono dalla stazione – continua – per motivi di studio e lavoro, per proteggerli noi abbiamo chiesto più volte di avere un presidio fisso e un controllo ventiquattro ore su ventiquattro". In questa fetta di Bologna, secondo Prampolini, "essendo le attività chiude di notte,

è lì che il problema si acuisce: non ci sono coloro

che danno respiro e vitalità alla zona".