Qui Emilia-Romagna. L’affluenza è più alta nelle zone dell’alluvione

Il disamore per la politica in Emilia-Romagna continua e si manifesta nella scarsa affluenza al voto. Ieri sera alle chiusura dei seggi aveva votato solo il 35,7 per cento che lascia presagire tinte fosche, oggi, alla chiusura dei seggi alle ore 15. Non è certo che si possa arrivare al palliativo del 50%, e si tratterà di una sconfitta complessiva per la mitica partecipazione emiliano-romagnola, considerando che il 26 gennaio 2020, quando si votò in un solo giorno e quando Stefano Bonaccini (centrosinistra) sconfisse Lucia Borgonzoni (centrodestra), alle 19 era andato a votare il 58,8% degli aventi diritto, quasi il doppio delle persone. Impensabile arrivare al risultato finale della sfida politica che vide sul ring anche Matteo Salvini e le Sardine, che fece totalizzare un tutto sommato lusinghiero 67% finale. E anche quest’ultimo è un numero ben lontano dai fasti dei record, se è vero che nel 1990 al voto nella terra di Peppone e Don Camillo andava oltre il 90%, come ha ricordato ieri l’ex premier Romano Prodi dopo essersi recato alle urne sotto le torri, al liceo Galvani. "Se in tanti non vanno a votare, finisce male".

Indicativi i dati che vengono dai territori maggiormente protagonisti del dibattito elettorale, ovvero il capoluogo Bologna e la Romagna, aree pesantemente colpite dai tremendi eventi climatici. Sotto l’Asinelli, alle 23, si è votato di più con un 40,5. Numero comunque lontano dalla scorsa tornata elettorale. E si torna inoltre vicini al flop dell’affluenza del 2014, alla prima vittoria di Bonaccini, quando con il peso dell’inchiesta delle ‘spese pazze’ si finì in tutta la regione con un plumbeo 37%. Ravenna, città amministrata dal candidato del centrosinistra Michele de Pascale e provincia colpita dall’alluvione, si è fermata al 38,5. Svetta Bagnacavallo, martoriata dall’acqua (sua frazione è Traversara), che alle 23 ha una percentuale di votanti del 42,8, molto meno del 2020 (63,9%). Nel Bolognese, San Lazzero di Savena e Zola Predosa, comuni dell’hinterland, hanno superato il 45 per cento, con numeri anche qui sono nettamente più bassi rispetto alla scorsa tornata elettorale, quando si veleggiava oltre il 60%. Nel down complessivo, discreta alle 23 la città di Modena (36,6%), mentre tra le province il fanalino di coda è la provincia di Rimini, dove alle 23 ha votato appena il 30,1%, nel 2020 alla stessa ora aveva votato esattamente il doppio degli aventi diritto. Basso il risultato anche a Forlì-Cesena (34,6%), ancora peggio il Ferrara e provincia con il 32,9%. Quanto alle dichiarazioni dei candidati, ieri sera de Pascale – che aveva votato in mattinata nella sua Ravenna – ha esultato alla vittoria di Sinner all’Atp Finals di Torino. "Fenomenale. Indiscutibilmente il numero uno al mondo". Mentre Elena Ugolini aveva votato nella sua Bologna. "Vorrei che i cittadini capissero che ogni voto vale come una goccia: se mettiamo insieme tante gocce, creiamo un oceano", ha detto la candidata del centrodestra che tutti i sondaggi hanno dato come in netto ritardo sullo sfidante.