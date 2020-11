"Preferirei vincesse Biden, ma sono sicuro che alla fine la spunterà Trump". Michele Casadei Massari, ambasciatore per gli Stati Uniti del Consorzio del Parmigiano reggiano, è sicuro sul rusiltato delle elezioni presidenziali. Nato a Riccione nel 1975, ma trasferitosi giovanissimo a Bologna, Massari ha frequentato il liceo scientifico Sabin, iscrivendosi poi alla facoltà di Medicina. La sua vita, però, era già proiettata dall’altra parte dell’oceano. "Da ragazzo seguivo mio padre d’estate che andava per lavoro in America. Poi, dal 2009 ho deciso di trasferirmi a New York". Qui Massari ha fondato i locali ‘Lucciola’ e ‘Piccolo Cafe’ nell’Upper West Side diventando anche chef. "Ho studiato la scienza e l’ho applicata alle tagliatelle", dice al telefono...

"Preferirei vincesse Biden, ma sono sicuro che alla fine la spunterà Trump". Michele Casadei Massari, ambasciatore per gli Stati Uniti del Consorzio del Parmigiano reggiano, è sicuro sul rusiltato delle elezioni presidenziali. Nato a Riccione nel 1975, ma trasferitosi giovanissimo a Bologna, Massari ha frequentato il liceo scientifico Sabin, iscrivendosi poi alla facoltà di Medicina. La sua vita, però, era già proiettata dall’altra parte dell’oceano. "Da ragazzo seguivo mio padre d’estate che andava per lavoro in America. Poi, dal 2009 ho deciso di trasferirmi a New York". Qui Massari ha fondato i locali ‘Lucciola’ e ‘Piccolo Cafe’ nell’Upper West Side diventando anche chef.

"Ho studiato la scienza e l’ho applicata alle tagliatelle", dice al telefono per raccontare la sua storia. D’altronde, continua, "ho seguito lo spirito di Bologna: la dotta e la grassa".

Lui, lo chef, seguirà da solo la maratona elettorale. E lo farà lavorando: "Onorerò la mia professione e allo stesso tempo seguirò questo momento importantissimo per l’America". Un momento ancor più significativo perché arriva nell’anno del Covid-19: "La pandemia – conferma – mi ha costretto a chiudere due dei miei quattro locali, ma io cerco di vedere comunque un aspetto positivo: non ho licenziato nessuno e sono riuscito a impiegare tutti i miei dipendenti nei locali che sono rimasti aperti".

Quando si passa a parlare di Bologna Massari un po’ si emoziona. "Qui in America – racconta – non ricordo più cosa significhi passeggiare sotto i portici, incontrare le persone, parlare con loro liberamente e magari prenderci uno spritz". Quindi, meglio gli americani o gli italiani? "Non lo so, ciascuno dei due popoli ha pregi e difetti ma posso dire che noi italiani abbiamo molto più senso critico, crediamo di meno alle frottole", risponde. E di questa tipicità tutta italiana Bologna per lui è l’esempio: "Chi meglio dei nostri Umarell rappresenta questo spiccato occhio ciritico?", suggerisce lo chef.

Un altro bolognese a cui mancano le Due Torri e che seguirà oltreoceano le presidenziali è Giorgio Bornia, 36 anni, professore di matematica alla Texas Tech University di Lubbock.

"Seguirò l’andamento del voto con mia moglie e altri due amici", dice Bornia, che in America è arrivato otto anni fa, dopo aver conseguito il dottorato all’Alma Mater. "Mi sono formato in Emilia: sono nato Castel San Pietro Terme poi sono cresciuto a Dozza, e infine sono venuto a Bologna per gli studi universitari", racconta il docente. Il quale, in America ha trovato anche l’amore. "Mia moglie è italiana, l’ho conosciuta qui perchè lei è una dottoranda nella mia stessa università. Si occupa di neuroscienze". Con la pandemia, l’inattesa piega degli eventi li ha portati a sposarsi lo scorso luglio in una meta ‘non convenzionale’: le Isole Vergini americane. "Avevamo in programma di sposarci in Italia, ma il Covid non ci ha permesso di tornare e per questo abbiamo scelto questa meta non convenzionale", racconta al telefono Bornia. Per lui, dal suo osservatorio privilegiato, durante questi otto anni di permanenza negli Usa, l’America è cambiata molto. "C’è stato un insaprimento del dibattito, Trump ha aizzato parte della popolazione contro gli immigrati". Secondo Bornia, l’America avrebbe bisogno di una svolta democratica, nel senso di una vittoria di Joe Biden. "Credo che gli Usa debbano andare verso politiche più ambientaliste ed ecologiste", aggiunge il professore che sottolinea l’altro aspetto fondamentale dell’educazione: "Il prossimo presidente dovrà migliorare la qualità della scuola e soprattutto renderla più accessibile a tutti".

"Chi vincerà? Mi auguro Biden – conclude – io sono un liberale, mi sento più vicino alle posizionib del Partito democratico che dei repubblicani. Ma attenzione: non cantiamo vittoria troppo presto".

