Quindicenne lancia raccolta fondi: "Abbiamo perso tutto nel rogo"

Un incendio devastante quello che, due sabati fa, ha distrutto una villetta in via Tolara a Ozzano. Chi ci viveva (sono tutti salvi) ha perso tutto, oltre agli appartamenti. E mentre lo stesso Comune si è attivato per dare un sostegno a chi è stato sfollato dallo stabile, del tutto inagibile, c’è chi si è attivato anche personalmente. Una delle famiglie che abitavano nella villetta ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe per riprendere una vita normale.

"Sono sopravvissuta assieme ai miei fratelli di 21 e 18 anni, ai nostri genitori e a due dei nostri gatti al terribile incendio che la sera del 18 ottobre ha distrutto la nostra unica casa a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna". La ragazza ha 15 anni e su GoFundMe ha avviato una raccolta fondi per ripartire insieme alla sua famiglia, una delle sei che vivevano nella villetta danneggiata dalle fiamme. In pochi giorni sono già stati donati 8mila euro.

"Quella sera – racconta – abbiamo tristemente visto andare in fiamme tutto ciò che i nostri genitori avevano costruito in una vita di sacrifici, nonché la casa dove siamo cresciuti e in cui custodivamo tutti i nostri ricordi". "Tra il fumo – scrive – siamo riusciti a recuperare due delle nostre gattine, mentre la terza è tristemente scomparsa: la stiamo ancora cercando, con la speranza nel cuore. Abbiamo abbandonato la casa in ambulanza fiduciosi e rassicurati dalle parole dei vigili che ci parlavano di un incendio domato. Ma quando siamo tornati – continua – era tutto un ammasso annerito, irriconoscibile".

"La nostra priorità – prosegue Laila – sarà soprattutto quella di poter riprendere una vita normale, e per questo sappiamo di poter contare sulla solidarietà di chiunque voglia darci una mano, perlomeno per recuperare quel poco che possa aiutarci a riprendere pian piano la vita di tutti i giorni". All’appello hanno aderito 140 donatori e sono stati raccolti 8mila euro. Si può contribuire tramite il link https://www.gofundme.com/f/il-giorno-in-cui-il-fuoco-ha-portato-via-la-mia-casa.

