‘La Quinta dimensione’: così si trasformano gli spazi in ospedale per bimbi e adolescenti

Bologna, 4 settembre 2025 – Rendere i reparti di neurochirurgia pediatrica e neuropsichiatria infantile luoghi accoglienti per bambini, bambine e adolescenti ricoverati, trasformando il momento della cura in una esperienza partecipata. È l’obiettivo di ‘La Quinta Dimensione – L’Esperienza che Cura’, il progetto di Bimbo Tu Aps presentato nell’ambito dell’edizione 2025 di Farete, l’evento di networking aziendale promosso da Confindustria Emilia all’interno della Fiera di Bologna.

Il progetto di Bimbo Tu Aps è stato pensato per i reparti di neurochirurgia pediatrica e neuropsichiatria infantile dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna presso il padiglione 13 del Policlinico Sant’Orsola IRCCS ed è stato presentato da Alessandro Arcidiacono, presidente Bimbo Tu, dal professor Raffaele Lodi, direttore scientifico IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche al quale si deve la visione scientifica che ha dato origine all’iniziativa, e dai partner di progetto, ossia l’architetto Paola Bertoletti, del Laboratorio Luce del Politecnico di Milano, l’architetto Enrico Gamberini dello Studio Arklab, il professor Michele Zannoni, del Dipartimento di Design dell’Università di Bologna (che ha coordinato gli studi relativi all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale a beneficio delle degenze ospedaliere) e da Valentina Marchesini, presidente della Fondazione Marchesini Act, che per prima ha sostenuto il progetto.

‘La Quinta dimensione’ si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza ospedaliera di bambini, bambine e adolescenti, trasformando gli spazi di cura in luoghi pensati per accogliere, coinvolgere, rassicurare. Ogni ambiente è infatti stato progettato per generare sicurezza emotiva e favorire il senso di appartenenza, riducendo lo stress e favorendo la serenità, attraverso luce, colori, materiali e ritmi compatibili con le esigenze sanitarie e psicologiche. Saranno inoltre impiegate tecnologie educative e coinvolgenti che stimolano il gioco, l’immaginazione e l’espressione, trasformando la cura in una dimensione partecipata.

Da gennaio 2026 inizierà la realizzazione delle soluzioni progettuali, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto direttamente operatori sanitari, famiglie e pazienti: nuovi arredi, cromie armoniche, zone di decompressione, percorsi visivi pensati per orientare e calmare, tecnologie al servizio della relazione e del gioco.