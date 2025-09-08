Rabbia e caos in via di Corticella a Bologna per il maxi cantiere del tram

Bologna, 8 settembre 2025 - In via di Corticella il caos cresce sempre di più. All’incrocio con via Francesco Edera de Giovanni, dove questa mattina prima delle 8 è partito il nuovo cantiere della linea verde del tram, gli automobilisti sono in tilt: è ormai impossibile svoltare a destra verso il centro e la segnaletica non è ben visibile per chi si avvicina alla curva.

Il risultato è quello di manovre discutibili e improvvisate in mezze alla strada, frecce direzionali inserite tolte e poi di nuovo inserite dall’altro lato, parolacce e imprecazioni. Qualcuno abbassa addirittura il finestrino per dire la propria: “Ma è mai possibile tutto questo casino?”.

I residenti della zona ne avranno almeno fino a primavera 2026 inoltrata, quando dovrebbero concludersi i lavori della seconda linea tranviaria di Bologna, prima della scadenza del Pnrr con cui è finanziata l’opera. E così in zona Arcoveggio, accanto all’area in cui si scava da mesi per la realizzazione del sottopasso tranviario, iniziano anche le operazioni di allargamento del ponte ferroviario di via di Corticella: la struttura esistente sarà sostituita con un nuovo manufatto di larghezza maggiore mediante un intervento.

Questa mattina è stato istituito il senso unico di marcia in direzione periferia, da via De Giovanni fino all’incrocio con via di Saliceto: una pattuglia della polizia locale è rimasta a presidiare l’area, mentre gli operai hanno transennato metà della carreggiata e portato avanti le operazioni propedeutiche all’intervento e alla futura posa dei binari.

Tutti i cantieri del tram a Bologna, il programma dei lavori che cambieranno la città

Residenti e commercianti della zona hanno già lamentato sul Carlino disagi e paura a causa dei cantieri, paventando anche la sofferenza che saranno costretti a vivere nel periodo natalizio, almeno fino a marzo 2026. E mentre il Comune aggiusta il tiro per quello che riguarda parcheggi, trasporto pubblico e viabilità, entro il 30 settembre le attività a ridosso dei cantieri della Verde possono fare domanda per il bando ristori con contributi da 5.000 (per progetti individuali) a 10.000 euro (in forma associata), mentre arriverà anche il bando della Camera di Commercio per cali di fatturato nell’arco dell’ultimo anno.