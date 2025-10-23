Raccoglitori per un giorno nel castagneto

Autunno, tempo di raccolta al castagneto di Varano. Tra le iniziative realizzate all’interno dei dieci ettari di parco didattico sperimentale, c’è anche ‘Dal bosco alla birra’, due giorni di raccolta collettiva delle castagne. Per partecipare è necessario compilare un form disponibile online. La prima giornata si è svolta la scorsa settimana e ha visto il tutto esaurito, con più di quattrocento raccoglitori volontari. Il secondo appuntamento, salvo maltempo, si terrà la prossima domenica, il 26 ottobre. Il castagneto sarà aperto dalle 9.30 alle 18, con un’unica regola di ingaggio: ognuno potrà decidere se portare a casa metà del raccolto, oppure barattare le castagne con la pregiata birra Beltaine prodotta con i frutti dell’ anno passato. Alle 11.30 visita alle varie zone del parco e alla xiloteca, sotto la guida dell’ agronomo Ugo Neretti. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, Elisa proporrà ‘Storia di una castagna’, laboratorio d’autunno per grandi e piccini.

Per il pranzo, sarà possibile prenotare uno dei menù proposti dai ‘Cani sciolti Capugnano’, oppure organizzarsi in autonomia portando con sé il cibo, magari accompagnato da un bicchiere di Beltaine alla spina. Il Castagneto, di proprietà della fondazione Carisbo, è affidato alla gestione scientifica dell’Accademia nazionale di agricoltura mentre la parte operativa è svolta dalla cooperativa Campeggio di Monghidoro. Significativi i numeri della stagione: ai primi 7 quintali di castagne raccolti meccanicamente si sono aggiunti i 25 quintali del 16 ottobre. Per domenica prossima si stima di aggiungerne altri 15, così da poter superare la soglia dei 45 quintali, impiegati per la produzione di birra e farina dolce. "Per il Castagneto – afferma soddisfatto Luca Boschi della cooperativa Campeggio – sono giornate molto positive, grazie alla partecipazione di famiglie e bambini che hanno potuto immergersi per un giorno nella vita del bosco. Molto significativa anche l’attività didattica che svolgiamo con le scolaresche che vengono in visita, provenienti sia dall’Emilia che della Toscana".

Terminata la raccolta, seguiranno le fasi successive di lavorazione: nei prossimi quaranta giorni le castagne saranno essiccate e battute con una speciale macchina sbucciatrice. A questo punto il processo si sdoppia: i frutti destinati alla farina saranno macinati, mentre quelli utilizzati nella produzione della birra saranno trasferiti al vicino birrificio Beltaine di Granaglione.

Fabio Marchioni