Raccolta dei rifiuti, arriva il bidone per chi possiede animali domestici

Un bidoncino per le lettiere di Fido. Anche per gli "amici animali" che, in tante case, bazzicano tra salotto, cucina e camera dei ragazzi, è giunto il momento di occuparsi dei rifiuti (soprattutto quelli biologici) che producono e di come smaltirli. A sollevare il tema a Casalecchio è Elena Foresti che, da qualche mese, riveste la carica di presidente del gruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale, uno dei cinque gruppi di minoranza. Con una mozione, firmata assieme agli altri due consiglieri Pietro Cappellini e Gianpiero Biondo e passata all’unanimità, Foresti è riuscita nella seduta di giovedì scorso a strappare a maggioranza e opposizione l’impegno a distribuire a tutte le famiglie che hanno in casa un cane o un gatto, un secondo bidoncino grigio per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, già con il varo del nuovo ‘Piano integrato per la raccolta dei rifiuti’.

"Molti cittadini – ha rivelato Foresti – che ospitano in casa uno o più animali hanno bisogno di smaltire escrementi e lettiere di varia natura, prodotti dai loro amici a quattro zampe. Purtroppo succede che ad ogni nucleo familiare è assegnato un solo bidoncino grigio della raccolta indifferenziata. Bidoncino che, con il porta a porta, viene ritirato solo una volta la settimana e che, spesso, è insufficiente a contenere la varie quantità di rifiuti da smaltire per i loro animali. Da qui la nostra richiesta di distribuire un altro bidoncino. Anche per evitare, come accade, che si ricorra a sacchi improvvisati ed eventuali sanzioni".

Insegnante in una scuola del quartiere Croce dove abita, Foresti ha in casa tre gatti: Toffee, Luna e Waikiki. "La mozione – ha sottolineato Alice Morotti, assessora al Ciclo dei rifiuti – va nelle direzione di regolare quella che è già una consuetudine: fornire un secondo bidoncino a chi lo richiede". Bene l’iniziativa di collegare la richiesta del secondo bidoncino a chi dichiara la proprietà di un animale all’apposita anagrafe. "Anche perché – ha aggiunto Foresti – con il secondo bidoncino grigio si riuscirà ad avere un dato più puntuale sulla popolazione animale presente sul territorio".

Nicodemo Mele