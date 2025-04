Raccolta dei rifiuti, comincia la rivoluzione

Dopo il traffico è il problema più sentito dai casalecchiesi. Per la raccolta dei rifiuti dopo mesi di annunci, e dopo Zola e Valsamoggia, arriva anche a Casalecchio la piccola rivoluzione per il sistema del porta a porta. Obiettivo dichiarato dal Comune e da Hera, gestore del servizio, è quello di "migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata e di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuendo alla loro riduzione, recuperando e riciclando quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente".

La prima assemblea pubblica di presentazione è già fissata a lunedì prossimo, 5 maggio, nel centro sociale di Ceretolo. Sono comunque già note le conferme e le novità del servizio che resta quello della raccolta domiciliare, il porta a porta, e che vede confermate le giornate di esposizione delle diverse tipologie di rifiuto. A cambiare saranno i contenitori: i bidoncini utilizzati oggi dalle famiglie per la raccolta del rifiuto organico e dell’indifferenziato devono essere sostituiti. In particolare, aspetto non secondario, il bidoncino dell’indifferenziato personale manderà in pensione i contenitori condominiali che erano utilizzati per questo tipo di rifiuto.

A ognuna delle 20mila utenze della cittadina sta arrivando una lettera riassuntiva e verrà consegnata anche la Carta smeraldo: la tessera di Hera per i servizi ambientali che permette tra l’altro l’identificazione e l’accesso alle stazioni ecologiche.

Per quanto riguarda invece le modalità pratiche di differenziazione da parte di famiglie e attività economiche ci sono diverse novità: le lattine e gli imballaggi in metallo o alluminio saranno da conferire con la plastica, nei sacchi gialli, e non più con il vetro. Gli sfalci e le piccole ramaglie continueranno a essere ritirati porta a porta ma saranno da conferire sfusi in contenitori dedicati al verde e non più in sacchi e fascine. Saranno anche aumentate le giornate annuali di ritiro. Poi la raccolta di pannolini e pannoloni sarà porta a porta con contenitori personali dedicati, da esporre due volte alla settimana. Anche questi contenitori si possono richiedere al momento del ritiro del kit, compilando un’autocertificazione. "Si tratta di un passo decisivo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti -dice il sindaco Matteo Ruggeri-un cambiamento importante che ci consentirà di rendere più semplice il servizio per i nostri cittadini, in particolare per quanto riguarda la frazione dell’organico".

Gabriele Mignardi