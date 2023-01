Raccolta della legna, tutte le regole

Sulla base di una comunicazione ufficiale inviata ai Comuni dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della regione Emilia-Romagna, limitatamente all’anno 2023 e con esclusione dei tratti arginati di pianura è autorizzata per soli usi personali e domestici la raccolta manuale del legname caduto in alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali, comunque privo di valore commerciale. Per ottenere l’ok alla raccolta del legname, basta inviare una semplice comunicazione scritta al servizio territoriale. La questione riguarda soprattutto i paesi di montagna dove la legna è ancora una fonte di riscaldamento e dove negli anni passati non era così chiaro cosa si poteva raccogliere nelle aree demaniali dove era presente il passaggio di un fiume. Per l’accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate prioritariamente le piste e strade esistenti.