Raccolta di firme per riaprire la caserma

Baricella è ancora, ormai da una dozzina d’anni, senza una caserma dei carabinieri. I militari della locale stazione, che fanno parte della Compagnia Carabinieri di Molinella, sono, infatti, al momento ‘di stanza’ nella caserma di Minerbio. La Lega locale, con i civici della minoranza di centrodestra del gruppo Uniti per Baricella, ha deciso di lanciare una raccolta firme: "La caserma di Baricella va riaperta. Prendiamo l’impegno in questo mandato di lavorare incessantemente perché la riapertura avvenga. Come Lega portiamo avanti questa richiesta dal 2016. I vari sindaci che si sono succeduti nel tempo hanno a più riprese promesso di riaprirla, deludendo ogni volta sia la parola data che la cittadinanza. Le parole non seguite dai fatti non ci bastano più. Quindi ora chiediamo al sindaco un impegno chiaro, con un cronoprogramma dei passi da fare per arrivare alla riapertura della caserma".

La Lega, con del consigliere Calogero La Fata e i civici di Uniti per Baricella, Angela Stanzani, Shivan Artioli e Giuseppe Amato, poi proseguono: "Ci aspettiamo che entro fine marzo si instauri un dialogo chiaro da parte del sindaco di Baricella con le altre istituzioni preposte per arrivare alla riapertura. Siamo partiti con una raccolta firme coinvolgendo la cittadinanza su questa proposta. Andremo anche porta a porta ove necessario, perché la sicurezza dei cittadini deve tornare in cima all’agenda politica. La riapertura della Caserma non può più essere accantonata dopo il voto da chi governa il nostro territorio, i cittadini di Baricella, dopo tanti anni di attesa, meritano che sia realizzata. La sicurezza dei cittadini non è mai in cima all’agenda politica della sinistra, questa presa in giro dei cittadini da parte degli amministratori, purtroppo, non stupisce".

Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino di Baricella, Omar Mattioli, che rivendica gli sforzi fatti per colmare questa annosa problematica: "L’annuncio della Lega e dei consiglieri di opposizione denota una mancanza di conoscenza di quanto è stato fatto finora. L’amministrazione comunale ha più volte, nel tempo, aggiornato la cittadinanza sul percorso avviato che è ancora in corso. Fare questi annunci roboanti assomiglia molto a una forma di propaganda".

Zoe Pederzini