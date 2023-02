Raccolta differenziata a Bologna, i residenti: “Nello sportello non entrano le buste”

Raccolta differenziata a Bologna (foto Schicchi)

"Sì, alcuni sono rotti e a volte bisogna girare per trovarne uno che funzioni". Girare per via Bellaria e le sue traverse, in un tranquillo pomeriggio di inizio febbraio, dice qualcosa su come i bolognesi conferiscono e differenziano i rifiuti. Olga e Sara, due amiche e studentesse, le incontriamo proprio mentre stanno per buttare l’indifferenziata, e intorno a noi c’è un quartiere dove i cassonetti che funzionano con la Carta Smeraldo sono numerosissimi, ed è tutto molto ordinato. In più, tutti i cassonetti (una decina nel quadrante tra la Pam di via Bellaria e via Mazzini) funzionano. "A volte si possono trovare delle difficoltà con i pedali – spiegano le studentesse –, ma devo dire che non capita spesso di trovarli rotti. Io comunque preferisco i cassonetti al porta a porta. Per noi studenti, con case non enormi, tenere i sacchetti della spazzatura troppo in casa non è il massimo. Ma quando arriverà la tariffazione puntuale per l’indifferenziata?". Un problema diverso lo sollevano altri cittadini, come i coniugi Gianni e Lara. "Lo spazio per il conferimento è troppo piccolo – spiegano –, spesso dei sacchetti normali non ci stanno, per aiutare anche le persone più anziane forse bisognerebbe avere dei...