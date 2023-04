Raccolta differenziata, disagi e proteste Scatta la petizione

Raccolte oltre 100 firme in due ore, a San Pietro in Casale, per la petizione contro il nuovo sistema di raccolta rifiuti ‘porta a porta’. Petizione che è stata ideata e lanciato dal consigliere di minoranza Mattia Polazzi grazie al solo passaparola e a post su Facebook. Tutto è avvenuto nella mattinata di sabato. I consiglieri della lista ’San Pietro in testa’ Mattia Polazzi e Diego Mazzanti, assieme ai sostenitori della lista stessa, hanno avviato una raccolta firme contro il nuovo porta a porta introdotto da Hera con l’assenso della Giunta comunale guidata dal sindaco Claudio Pezzoli.

"Una raccolta firme partita di sordina, senza comunicati stampa e senza post sponsorizzati - dichiarano i due consiglieri d’opposizione –. Tutto è stato affidato al vecchio passaparola che, in poche ore, ha portato oltre cento persone a firmare la petizione. Petizione che chiede chiaramente al sindaco di portare il disappunto e la rabbia dei cittadini di San Pietro in Casale verso il nuovo sistema raccolta rifiuti in tutti i tavoli istituzionali inerenti". Polazzi e Mazzanti, poi, soddisfatti dell’esito dell’iniziativa e dell’adesione riscontrata, aggiungono: "Il documento, già sottoscritto da tanti cittadini, chiede inoltre di introdurre un sistema di raccolta diverso con micro isole ecologiche con cassonetti intelligenti. Chiediamo al primo cittadino, ad Hera e ad Atersir di introdurre lo stesso sistema che ha portato, come si legge sui giornali, il Comune di Mordano ad essere il territorio con la più alta quantità di rifiuti differenziati. Con i cassonetti e con l’applicazione della tariffa puntuale, hanno raggiunto il 94,7 per cento di raccolta differenziata e, quest’anno ridurranno la tariffa a tutti i cittadini. E non ci fermiamo qui: la raccolta firme proseguirà in questi giorni e nelle prossime settimane. Tanti cittadini ci hanno scritto perché vogliono firmare".

Zoe Pederzini