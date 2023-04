Raccolta differenziata Ecco dove ritirare il nuovo kit dei rifiuti

A Castello d’Argile è in distribuzione il nuovo kit per la raccolta porta a porta dei rifiuti. Questi nuovi contenitori dovranno essere utilizzati dai cittadini tassativamente a partire dal primo luglio prossimo. Infatti, non saranno più ritirati rifiuti con le vecchie modalità. "Il servizio di raccolta rifiuti – spiega il sindaco Alessandro Erriquez – sarà modificato al fine di adeguarsi ai nuovi standard regionali. Queste novità consolideranno le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuiranno alla loro riduzione e daranno nuovo impulso alla raccolta differenziata. Allo stesso modo permetteranno di recuperare sempre maggiori quantità di carta, plastica, organico, vetro e ridurranno la quantità totale dei rifiuti prodotti".

"I nuovi servizi – continua il primo cittadino – sono pensati per accompagnare il nostro Comune al superamento degli obiettivi indicati da Regione e Comunità europea in materia di corretta gestione dei rifiuti". È possibile ritirare il nuovo kit intanto fino a oggi nella sala polifunzionale di via del Mincio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. A partire dal 4 maggio è possibile altresì ritirare il kit sempre nella sala polifunzionale il secondo, terzo, quarto e quinto giovedì del mese dalle 14.30 alle 18.30; nella saletta civica in piazza Caduti 2 agosto 1980, nella frazione di Mascarino, il primo giovedì del mese dalle 14.30 alle 18.30 e allo sportello Hera in via Garibaldi a San Giorgio di Piano, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 15.30.

