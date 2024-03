Raccolta differenziata, ecco la Carta Smerlado

A Castel D’Aiano prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di consolidare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione e dare nuovo impulso alla raccolta differenziata, consentendo di recuperare sempre maggiori quantità di carta, plastica, organico, vetro, sfalci e potature.

La gestione del servizio è stata assegnata a Hera, Brodolini e Consorzio EcoBi da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), tramite gara ad evidenza pubblica.

Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 2.100 utenze.

A partire da maggio a Castel D’Aiano verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti. I nuovi cassonetti avranno un sistema informatizzato per il riconoscimento e si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. A partire dal 16 settembre tutti i cassonetti per i rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo. Gli altri cassonetti rimarranno invece ad apertura libera. Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo; pattumella e sacchi per la raccolta dell’organico; guida alla raccolta differenziata. L’adeguamento del servizio porterà a Castel D’Aiano anche una novità: gli imballaggi di alluminio o acciaio (per esempio le lattine) saranno da conferire con la plastica e non più insieme al vetro.

Dal 4 aprile il kit si potrà ritirare al Punto Smeraldo allestito in Municipio (piazza Nanni Levera, 12) dove il personale incaricato da Hera consegnerà gratuitamente le nuove dotazioni e il materiale informativo. Il Punto Smeraldo è aperto dalle 9 alle 13 tutti nelle giornate del 4, 11, 15 e 18 aprile, 8, 15, 22 e 25 maggio, 15 giugno, 13 e 20 luglio. Il Punto Smeraldo sarà attivato anche il 4 maggio al Centro Sportivo Polivalente di Rocca di Roffeno (via Ciliegiola), l’11 maggio nel locale ex Asilo di Villa d’Aiano (via dell’Asilo) e il 18 maggio nella sede Pro Loco di Labante (via Val d’Aneva). Per informare tutti i cittadini ed accompagnarli in questi adeguamenti del servizio, sarà avviata una campagna di comunicazione specifica.