"Raccolta firme per riaprire alle auto"

Mentre si cercano soluzioni per arginare la malamovida, in primis con piazza Aldrovandi a numero chiuso per Halloween, la Lega va in controtendenza. E con il portavoce del Carroccio a Bologna, Giulio Venturi, lancia una raccolta firme per riaprire la piazza al traffico veicolare, perché la piazza contingentata è "solo un palliativo". La proposta è già contenuta in un ordine del giorno depositato nei giorni scorsi. "Sono già 110 le firme raccolte in poche ore per riparire Piazza Aldrovandi al normale traffico automobilistico e ripristinare l’ordinaria viabilità pre pedonalizzazione. Il nostro obiettivo è semplice: arrivare a 300 firme così da poter sottoporre la petizione al sindaco Matteo Lepore", dice Venturi. Per il consigliere, il ritorno delle auto potrebbe arginare la movida della notte, e far tornare in auge le botteghe della zona che, via via, hanno lasciato il posto ad attività che somministrano cibo e bevande.

"Così si potrebbe dare una mano al commercio di vicinato. Qui c’era un mercato rionale, che sta scomparendo", insiste il portavoce del Carroccio.

E l’inquinamento? Per Venturi sarebbe poca cosa "visto che si tratterebbe di un breve tratto", mentre ne guadagnerebbero i residenti che, oggi, non riescono a passare a causa dell’alta concentrazione di persone".