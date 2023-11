Raccolta fondi a ritmo di rock

Il Mercato Sonato di via Tiarini ospita stasera la musica dal vivo con il ’Romagna Rock Fest’, iniziativa per raccogliere fondi destinati agli alluvionati delle zone di Forlì e Faenza. Dalle 21 si alterneranno i Tense Up (rock movie da Bologna), Mad Box (alt rock da Correggio), Il vaso di Pandora (rock da Bologna), Manleva (pop rock da Reggio Emilia), Humble (soul funky da Ferrara) e De Stradis (r’n’b Elettropop da Bologna).