Raccolta fondi dei cittadini per acquistare sette telecamere

A Ripoli, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro, sono state installate sette nuove postazioni di videosorveglianza. L’iniziativa nasce grazie alla sollecitazione e all’impegno diretto di un gruppo di cittadini, che attraverso un’operazione di raccolta fondi, hanno acquistato un sistema di videosorveglianza con l’obiettivo di prevenire atti e comportamenti inadeguati ed illegali.

"Nella nostra comunità - ha dichiarato Francesco Santi, presidente dell’Associazione Italiana Ambiente e residente in paese- si stanno realizzando vari interventi volti alla valorizzazione del nostro territorio. Noi crediamo in questa sinergia che mette al centro i cittadini e li rende protagonisti del territorio e per questo ringraziamo l’amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione per uno sviluppo sinergico del territorio dove le famiglie della comunità risiedono".

La videosorveglianza consentirà di reprimere attività di microcriminalità rendendo la frazione più sicura con le forze dell’ordine che potranno intervenire in caso di problemi anche mediante le immagini rese disponibili e la verifica degli automezzi che sono transitati in questo territorio. "La realizzazione dell’impianto – conclude il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni - è stata resa possibile dalla collaborazione con il Comitato di cittadini che si è fatto carico di raccogliere i fondi. L’azione di deterrenza non sarà utile solo a prevenire possibili fenomeni delinquenziali, ma anche e soprattutto a migliorare il grado di sicurezza percepita da parte di tutta la cittadinanza. Questo risultato, fondamentale in termini di sicurezza e prevenzione, si inserisce nel solco di altri interventi già realizzati in altri luoghi del comune con le medesime modalità, ulteriore dimostrazione che quando lo stretto rapporto tra istituzione e cittadini funziona, porta sempre e solo buoni risultati".