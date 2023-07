Raccolta fondi dell’Ant "Una nuova protesi per Enrico Così camminerà senza dolore"

di Donatella Barbetta

La vita di Enrico, 23 anni, per gli amici Bubu, è arrivata a una nuova svolta. Il ragazzo giocava a calcio e aveva scoperto per caso, con una lastra eseguita per incidente in allenamento, di essere stato colpito da un osteosarcoma, un tumore raro. I medici del Rizzoli gli salvarono la vita, ma Bubu perse una gamba. Dopo un periodo durissimo, la ripresa grazie a una protesi, seguita dalla decisione di diventare rapper anche per dare voce "ai tanti che hanno sofferto come me", ci aveva spiegato due anni fa il giovane che vive in zona Massarenti. Ora entra in campo la Fondazione Ant che promuove una raccolta di fondi per Bubu.

"Adesso che è diventato un uomo – si legge nella pagina Facebook di Ant –, la protesi di allora non è più in grado di reggerlo. Anzi, gli causa dolori ogni volta che muove un passo. Ecco, a questo giovane lottatore che vive solo in una casa popolare adesso serve il tuo aiuto. Gli serve per poter contare su una protesi all’avanguardia, cucita a misura delle sue esigenze. E il costo di un dispositivo del genere, della massima qualità, sfiora i 20mila euro. Lo abbiamo incontrato insieme all’uomo che lo ha curato, il dottor Costantino Errani dell’Istituto Rizzoli, che lo operò a suo tempo e oggi lo considera uno di famiglia. Lo abbiamo preso in carico come nostro paziente – per i prelievi a domicilio e altri aiuti – e insieme abbiamo deciso che la sua situazione meritasse di essere condivisa con la nostra community".

Fondazione Ant rivolge un appello dal web: "Ti chiediamo di essere vicini a Enrico, che ha smesso di giocare a pallone e, ora, sta scalando la scena rap col nome d’arte di Bubu".

È sufficiente un clic per conoscere meglio la sua storia, ascoltare la sua musica (link: https:ant.itinsieme-per-il-futuro-di-enrico) e contribuire "anche con una piccola cifra, per consentire a Enrico di camminare di nuovo, senza dolore".

Il chirurgo Errani spiega che "la protesi ormai è usurata e rotta in più punti e deve essere cambiata. Per consentire a Enrico di camminare senza zoppicare c’è bisogno di una protesi di ultima generazione".