Raccolta fondi per ’Gloria’, la biblioteca a domicilio

L’acquisto di una cargo bike (una bicicletta a tre ruote con il cassone davanti) di nome Gloria per portare i libri in ogni angolo della città e, soprattutto, per mandare in pensione il "BiblioSauro" della biblioteca comunale.

È l’iniziativa lanciata dal Comune di Casalecchio che, assieme ai dieci operatori della biblioteca comunale Cesare Pavese, ospitata nella Casa della Conoscenza, ha lanciato qualche giorno fa con un crowdfunding (una raccolta di fondi) sulla piattaforma Idea Ginger di Emil Banca. Obiettivo: raccogliere 4mila euro per acquistare questo triciclo innovativo, dotato di scansie da libreria. Anche se fa storcere il naso a più di qualcuno ("Ma certi servizi non dovrebbero essere garantiti con le tasse dei cittadini?", è l’osservazione più ripetuta), questa colletta cittadina nel giro di due giorni ha portato quasi mille euro nelle casse del Comune.

"Il progetto della cargo bike Gloria – interviene Simona Pinelli, assessora alla Cultura di Casalecchio – è stato scelto con altri quattro progetti da Emil Banca per farli decollare sulla piattaforma Idea Ginger. Era da tempo che volevamo sperimentarlo. Negli anni del Covid era aumentato a dismisura il prestito a domicilio dei libri. È continuato anche dopo il Covid.

Si poteva finanziare con le tasse? Ma con quelle assicuriamo già tanti altri servizi che ruotano attorno alla biblioteca. Questo della cargo bike è un servizio in più". Tutti gli assessori comunali di Casalecchio, compreso il sindaco Massimo Bosso, si sono già tassati, facendo la propria donazione sulla piattaforma Idea Ginger (https:www.ideaginger.itprogettigloria-una-cargo-bike-a-spasso-per-casalecchio.html). Sono 4500 i frequentatori annuali della biblioteca di Casalecchio che hanno preso in prestito 40mila dei 66mila libri disposti sugli scaffali (2300 acquisiti nell’ultimo anno), assieme a circa 20mila multimedia. La cargo bike Gloria dovrebbe entrare in funzione nella primavera 2024. Il rodaggio inizierà negli asili e nelle scuole, per poi raggiungere centri diurni, case di riposo, parchi e piazze della città durante il Maggio dei Libri 2024.

Nicodemo Mele