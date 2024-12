Raccolta fondi per la chiesa. Don Luca si mette alle tastiere

Un concerto per raccogliere fondi a favore del restauro della chiesa con una guest star d’eccezione alle tastiere: il parroco don Luca Malavolti. La parrocchia di Osteria Grande, luogo di riferimento che raccoglie le parrocchie ‘collegiate’ di san Giorgio, san Lorenzo di Varignana, Madonna del lato, Santi Re Magi di Gallo e san Michele di Casalecchio dei Conti, ha organizzato l’evento a favore del restauro dei danni subiti dal cedimento del terreno, originando diverse crepe in varie parti della struttura, con caduta di frammenti di intonaco.

A fronte di una necessità di 400mila euro e alla disponibilità dichiarata dalla Diocesi di partecipare per una parte all’investimento, ormai da tempo le diverse attività collaterali organizzate dalla parrocchia hanno come scopo anche quello di chiedere un mano ai fedeli, che a inizio dicembre hanno nuovamente risposto ‘presente’ gremendo panche e sedie e facendo registrare il tutto esaurito per assistere al concerto che ha visto protagonisti i cori di San Giorgio di Varignana e della B.V. del Piratello di Imola, accompagnati da amici musicisti e da un ospite d’eccezione: il parroco don Luca Malavolti in versione tastierista. Canto, musica e parole hanno accompagnato il pubblico in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dei sentimenti popolari delle comunità cristiane. Convinti e prolungati gli applausi a sottolineare il gradimento dei singoli brani e insistente la richiesta di un ‘bis’ soddisfatta con la ripetizione del brano rimasto più facilmente nell’orecchio degli spettatori: "Paradisooo, preferisco il paradiso!".