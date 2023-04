Raccolta fondi per l’Africa

Un ospedale in Tanzania, in una delle zone più povere del Paese, nato anche grazie allo straordinario supporto della comunità di Osteria Grande. Ancora una volta la frazione di Castel San Pietro si distingue per la grande capacità di trovarsi unita nel tendere la mano a chi è meno fortunato. Sono 200, infatti, i cittadini della frazione che hanno aderito alla cena all’oratorio della Parrocchia di San Giorgio di Varignana per sostenere l’associazione "Ettore un sorriso per l’Africa", realtà forlivese che da anni si è spesa e si spende per un splendido obiettivo: prima realizzare un ospedale nella zona di Kisawasawa, in uno spicchio di Tanzania poverissimo, poi, ora, mantenerlo in vita, garantendo cure ai bambini e rendendo più solido un reparto di ostetricia che dal 2018 al 2021 ha regalato la vita a più di 3.410 bambini. Ebbene, a realizzare pietra su pietra l’ospedale ha pensato appunto l’associazione "Ettore un sorriso per l’Africa", nata per voler della famiglia di Ettore, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2010 a soli 26 anni. Da quel momento la famiglia di Ettore ha provato "a far fiorire il dolore, dedicandoci agli altri nella lontana Africa".