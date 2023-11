Raccolta fondi per le Due Torri

"L’allerta per la Garisenda è gialla, lavoriamo insieme per salvarla abbandonando le polemiche". Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ieri ha dribblato le accuse dell’opposizione, ribadendo ancora che sulla gestione "non c’è stato alcun ritardo colpevole". Per salvare una delle due simboliche torri dai crolli ci vorranno parecchi soldi, e Lepore ha fatto notare che quelle risorse serviranno pure per manutenere l’Asinelli. Questa la principale novità emersa ieri nel Consiglio straordinario dedicato alla Garisenda malata. "L’Asinelli sta bene, ma anche lei ha bisogno di manutenzione", per cui la raccolta che verrà lanciata "sarà per entrambe le Torri". "Se vogliamo essere quelli che danno alla Torre alcuni secoli di vita – ha ammonito Lepore, rispondendo al centrodestra che ieri è tornato all’attacco – dobbiamo assumerci la responsabilità insieme di trovare esperti e risorse. Pensate che l’allarmismo e la polemica aiutino i commercianti? No, fanno più danni, così perdono clienti". Nei prossimi giorni verrà lanciato un robusto crowdfunding.

Paolo Rosato